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Mauro Mendes é reeleito governador em Mato Grosso

A vitória do atual governador era prevista por pesquisas de intenção de voto desde antes do início da campanha oficial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 22:23

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:23

 O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), 58, foi reeleito neste domingo (2) para um segundo mandato de quatro anos, mantendo assim a tradição no estado de não ter segundo turno, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Eleições
Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes se reelegeu para mais quatro anos Crédito: Reinaldo Canato/Folhapress
Com quase a totalidade das urnas apuradas, Mauro Mendes obteve 68,50% dos votos válidos. Márcia Pinheiro (PV) recebeu 16,37% dos votos. Em terceiro lugar, o Pastor Marcos Ritela (PTB) ficou com 14,32%. Moisés Franz (PSOL) teve 0,80%.
A vitória do atual governador era prevista por pesquisas de intenção de voto desde antes do início da campanha oficial.
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Mendes evitou trazer para o estado a polarização nacional, dando poucas declarações públicas a favor do presidente. Ele não citou Bolsonaro em redes sociais e em seus programas eleitorais de rádio e TV.
O governador fez uma campanha com foco no resultado fiscal de sua gestão, citou recordes de arrecadação e investimento em obras de infraestrutura.
Em 2019, quando assumiu o Palácio Paiaguás, o governo enfrentava uma crise financeira, com salários atrasados sendo pagos de forma escalonada, dívidas com fornecedores e municípios e atrasos nos repasses à saúde.
Após colocar o caixa em dia, Mendes iniciou uma série de programas e obras que alavancaram a sua popularidade.
Goiano, é formado em engenharia elétrica pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). Após a faculdade, tornou-se empresário nos setores de mineração e energia.
Foi presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso. Ingressou na política em 2008 pelas mãos do ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi (PP). Disputou a prefeitura da capital naquele ano e foi derrotado.
Rompeu com Maggi em 2010, quando disputou o governo do estado, perdendo no primeiro turno para o ex-governador Silval Barbosa (MDB). Em 2012, conseguiu se eleger prefeito de Cuiabá pelo PSB. Em 2016, decidiu não disputar a reeleição.

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