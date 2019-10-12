Exames no coração

Marcos do Val vai passar por exames no Sírio Libanês, em São Paulo

No início do mês, senador ficou internado por dois dias na UTI do Vitória Apart Hospital e descobriu um problema cardíaco

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 14:59 - Atualizado há 6 anos

O senador Marcos do Val (Podemos) deverá ser internado na próxima segunda-feira (14), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para uma nova bateria de exames. No início deste mês, ele ficou dois dias na UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra, após sentir um mal-estar.

O senador Marcos do Val (Podemos) no hospital, na Serra, no início de outubro Crédito: Twitter Marcos do Val

Os procedimentos médicos identificaram uma má formação no coração que o acompanha desde o nascimento. Neste sábado (12), o senador explicou que os médicos identificaram uma "perda de força" no coração. Por isso, mais investigações médicas serão necessárias.

"Vou para o Sírio Libanês. Terei que fazer uma bateria de exames e devo ficar internado. Nasci com um problema na artéria. Uma é bem fechada. Aí agora o coração está perdendo força. Por isso, vão investigar o que é", contou.

O senador Marcos do Val está em seu primeiro mandato. Foi eleito pelo PPS, hoje Cidadania, e agora é membro do Podemos.

