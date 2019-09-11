Home
>
Política
>
Márcio Lobão tem R$ 44 mi de patrimônio e ocultou R$ 6,4 mi na Suíça

Márcio Lobão tem R$ 44 mi de patrimônio e ocultou R$ 6,4 mi na Suíça

A Lava Jato apontou operações financeiras suspeitas do filho do ex-senador Edison Lobão