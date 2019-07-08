Denúncia

Máquina que custou meio milhão de reais está parada há meses em Anchieta

O equipamento da prefeitura, destinado à melhoria das estradas rurais, está quebrado. Executivo municipal diz que o reparo será realizado nos próximos dias

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:49 - Atualizado há 6 anos

Uma máquina motoniveladora, que custou quase meio milhão de reais aos cofres públicos, está parada há meses à beira de uma estrada que liga a comunidade de Dois Irmãos, no interior de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, à BR 101. O equipamento da prefeitura, que deveria melhorar as estradas rurais, está quebrado.

A diarista, Júlia Oliveira, de 38 anos, afirma que os moradores da região estão descontentes com o abandono da máquina, que já começa a se deteriorar.

"Está lá tem uns seis meses abandonada. Ela fazia manutenção das estradas, tapava buracos. Por conta disso, tem muita gente reclamando. Está até dando mato dentro da máquina", diz a moradora da comunidade.

O caso foi relatado na Câmara Municipal pelo vereador Roberto Quinteiro Bertulani (DEM), mais conhecido como Beto Caliman, na sessão realizada na terça-feira passada (2). Ele também denunciou a situação ao Ministério Público Federal (MPF-ES). Os recursos para aquisição do equipamento são provenientes do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

"O mato está crescendo, o limpador de pára-brisa foi roubado. Daqui a uns dias vão roubar pneu, tudo. É o dinheiro público que vai para o ralo", afirma o vereador.

O MPF no Espírito Santo informou que recebeu a manifestação do vereador e ela será distribuída internamente nos próximos dias para ser analisada por um procurador da República.

OUTRO LADO

A prefeitura informou que a máquina foi adquirida pelo valor aproximado de R$ 500 mil em 2014. De acordo com o Executivo municipal, a máquina está parada há três meses – diferentemente do período de seis meses relatado pela moradora. O motivo, complementa, foi uma pane elétrica que ocasionou um princípio de incêndio.

"Na ocasião, a prefeitura solicitou a empresa que presta serviços de manutenção nas máquinas e veículos da municipalidade para reparar o problema, mas ela não realizou. Como o prazo de vigência do contrato de prestação de serviço com a empresa estava finalizando, foi iniciada uma nova licitação para a celebração de um novo contrato. Agora, a prefeitura já solicitou o serviço, que dever ser realizado nos próximos dias", afirma o município por meio da assessoria de imprensa.

A máquina, diz a prefeitura, não pode ser retirada do local em virtude do reparo que precisa ser feito onde ocorreu o problema, sem prejudicar as demais peças do equipamento.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta