Manato (PL) em sabatina na TV Gazeta, durante segundo turno das Eleições 2022 Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) afirmou que pretende retomar todas as obras paradas no Estado e, para isso, quer criar uma “subsecretaria de obras paradas” vinculada à pasta de Infraestrutura.

Your browser does not support the audio element. " Vou criar subsecretaria de obras paradas", diz Manato em sabatina

“A obra parada é um prejuízo muito grande. Quando tem uma obra e ela para e recomeça, é um prejuízo para o Estado. Eu não vou parar obra. Vou criar na Secretaria de Infraestrutura a subsecretaria de obra parada”, disse.

No mesmo tema, ele falou sobre o Cais das Artes, em Vitória, obra que está parada desde 2015 por conta de uma disputa judicial. Segundo Manato, a primeira opção do governo dele, caso eleito, será fazer uma parceria público-privada com empresas.

Caso não haja interessados, o candidato diz que o governo estadual tomará a frente do empreendimento.

“Vamos chamar todas as pessoas envolvidas, da cultura e do lazer, e ter uma solução. Não podemos investir como foi investido, foram R$ 127 milhões há nove anos. Olha o dinheiro que o Estado perdeu.”

Ainda no assunto das obras, ele afirmou que pretende enviar ao Congresso um projeto para a construção da quarta e quinta ponte. Ele disse ainda que pretende durante o mandato fazer o projeto executivo do VLT (veículo leve sobre trilhos).

SAÚDE

Manato falou novamente sobre sua proposta para zerar as filas de exames e cirurgias eletivas no Estado. A esse respeito, disse que procurou o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), para pedir que adiasse até depois do segundo turno a votação do Orçamento estadual.

“(Eu disse pra ele que) quero fazer uma mudança no Orçamento. Preciso colocar R$ 250 milhões no orçamento porque vou comprar as cirurgias eletivas pra quem está precisando. Você pode segurar o orçamento do Estado até o início do mês? Não muda nada para você, mas as pessoas precisam de cirurgia de catarata, de hérnia, vesícula, ressonância, mamografia. Na mesma hora ele disse ‘você tem razão’. Eu já estou pensando lá na frente em cumprir as promessas que eu tô fazendo”, afirmou.

SEGURANÇA PÚBLICA

O candidato criticou a gestão atual da Segurança Pública no Estado e disse que pretende fortalecer as forças de segurança e valorizar os policiais.

Primeiro, o efetivo está pequeno. Nós vamos valorizar, dar salário digno, discutir novos planos de cargos e salários. Vamos equipar a polícia investigativa, tanto a Civil quanto a Militar. Vamos conversar com todos os segmentos”, apontou.