Mais carteiras de motorista grátis na gestão de Casagrande

Tendo Márcia Lamas (segunda à direita) como convidada, Casagrande apresentou parte da equipe Crédito: Raphael Marques

O deputado federal não reeleito Givaldo Vieira (PCdoB) será o diretor-presidente do Detran a partir de fevereiro de 2019. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28) pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB), que definiu ainda outros nomes para o comando de órgãos no Estado.

Givaldo pretende ampliar o programa CNH Social, que garante, gratuitamente, a carteira de habilitação a quem tem renda de até dois salários mínimos, desde que o candidato esteja inscrito no CadÚnico, da União.

"Queremos atender mais pessoas pelo CNH Social. Na última chamada foram 6 mil vagas. Queremos ampliar", afirmou o deputado, sem detalhar o tamanho dessa ampliação. "O governo atual praticamente paralisou esse programa, criado na nossa gestão anterior", complementa.

Givaldo foi vice do agora governador eleito Renato Casagrande (PSB) entre 2011 e 2014. O CNH Social foi lançado, originariamente, em 2011 e relançado, por meio de outra lei estadual, em 2017, já na gestão Paulo Hartung (sem partido).

"O CNH Social permite a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, atinge o público do Bolsa-Família", exemplifica.

Outro plano do deputado federal é implantar um programa de educação para o trânsito. "Será um grande projeto de educação para o trânsito. Facilitar para que a educação para o trânsito chegue às escolas", define.

O futuro chefe do Detran também pretende fazer um banco de dados sobre o trânsito. "Vamos constituir um Observatório do Trânsito no Espírito Santo, um banco de dados atualizado e disponível para a sociedade, que nos permita planejar ações para reduzir acidentes", conta.

TECNOLOGIA

Lembrado pela reportagem de que o Detran, via de regra, é visto como um órgão burocrático e ao qual os cidadãos têm que pagar várias taxas, e nem sempre com satisfação garantida, Givaldo afirma que pretende usar tecnologia.

"Vamos ampliar investimentos em tecnologia para que muitas ações que hoje dependem de deslocamento sejam feitas pela internet, principalmente via smartphones."

Questionado sobre se tem experiência na área de trânsito, Givaldo elencou: "Minha formação é em Direito e já exerci função em diversas áreas do poder público. Fui secretário municipal de Direitos Humanos, Educação, Coordenação Política e secretário de Estado de Assistência Social e, como vice-governador, atuei ao lado do governador em todas as áreas e isso ampliou bastante a experiência administrativa como um todo".

O deputado vai assumir o Detran a partir de fevereiro porque o mandato dele na Câmara segue até 31 de janeiro. Quem ficará à frente do órgão no período será a diretora técnica do Detran, Édina de Almeida Poleto.

EQUIPE DE CASAGRANDE

Anunciados nesta sexta (28)

Secretaria de Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

Bruno Lamas (PSB)

Deputado estadual reeleito, tem 41 anos e é formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Pública.

Detran

Givaldo Vieira (PCdoB)

Deputado federal não reeleito, tem 49 anos e é formado em Direito.

Incaper

Antônio Carlos Machado

Tem 54 anos, é técnico em agropecuária e graduado em Administração. Foi prefeito de Pinheiros.

IPAJM

José Elias Marçal

Tem 60 anos, é advogado. Foi presidente do IPAJM.

Esesp

Nelci Gazzoni

É formada em Pedagogia. Atualmente é secretária de Educação da Serra.

Aderes

Alberto Farias Gavini

Tem 59 anos, graduado em Administração. Especialista em Planejamento Estratégico.

RTV

Igor Pontini

Tem 37 anos. É formado em Publicidade e Propaganda.

Idaf

Mário Louzada

Formado em Gestão Ambiental. Foi gerente de Qualidade Ambiental no Iema.

Procon

Lana Lages

Tem 49 anos, é formada em Direito. É delegada de polícia e já foi coordenadora do Nuroc.

Ceasa

Carlos Rafael

Tem 62 anos, é advogado e fundador da Cooperativa de Produção de Cristal do Norte, em Pedro Canário.

Prodest

Tasso Lugon

Tem 46 anos, é administrador, especialista em Tecnologia da Informação.

Diário Oficial

Madalena Santana

Tem 55 anos, é pedagoga com mestrado em Políticas Públicas. Foi vice-prefeita da Serra.

Outros nomes

- Agência Estadual de Recursos Hídricos: Fábio Ahnert

- Agricultura: Paulo Foletto (PSB)

- Bandes: Angelo Baptista

- Banestes: Vasco Cunha Gonçalves

- Casa Civil: Davi Diniz (PPS)

- Casa Militar: Coronel Jocarly Aguiar

- Cesan: Cael Linhalis

- Ceturb: Raphael Trés

- Chefia de Gabinete: Valésia Perozini (PSB)

- Ciência e Tecnologia: Cristina Engel

- Comunicação: Flavia Mignoni

- Controle e Transparência: Edmar Camata (PSB)

- Corpo de Bombeiros: Coronel Cerqueira

- Cultura: Fabrício Noronha

- Desenvolvimento: Heber Resende

- Desenvolvimento urbano: Marcos Vicente (PP)

- Direitos Humanos: Nara Borgo

- Educação: Vitor Amorim de Angelo

- Esportes: Marcelo Santos (PDT)

- Fapes: Denio Rabelo Arantes

- Fazenda: Rogelio Pegoretti (PSB)

- Polícia Militar: Coronel Moacir Mendonça

- Polícia Civil: Darcy Arruda

- Gestão e Recursos Humanos: Lenise Loureiro (PPS)

- Governo: Tyago Hoffmann (PSB)

- Iema: Alaimar Fuiza

- Instituto Jones Santos Neves: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS)

- Justiça: Luiz Carlos Cruz

- Meio Ambiente: Fabrício Machado (PV)

- Planejamento: Álvaro Duboc

- Procurador-Geral do Estado (PGE): Rodrigo de Paula

- Saúde: Nésio Fernandes (PCdoB)

- Segurança Pública: Roberto Sá