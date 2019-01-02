Home
>
Política
>
Maia fecha acordo com partido de Bolsonaro e se fortalece para reeleição

Maia fecha acordo com partido de Bolsonaro e se fortalece para reeleição

A negociação envolveu também a promessa de o PSL ficar com a segunda vice-presidência da Câmara e a presidência da Comissão de Finanças e Tributação