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Maia conversa com Bolsonaro sobre pauta de votações da Câmara

Na pauta está o projeto de lei que trata do registro, posse e comercialização de armas

Publicado em 

21 set 2019 às 13:46

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 13:46

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conversou neste sábado sobre a pauta de votações da Casa para a próxima semana com o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com informação da assessoria de imprensa do deputado.
Na pauta está o projeto de lei que trata do registro, posse e comercialização de armas. O relatório do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) já foi apresentado ao plenário e os líderes partidários concordaram em votar o texto nesta semana.
Estão também na pauta as medidas provisórias 866, que autoriza a criação da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S. A., e 884 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.
Maia chegou ao Alvorada por volta das 9h e permaneceu por menos de uma hora no local.

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