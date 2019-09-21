Maia conversa com Bolsonaro sobre pauta de votações da Câmara

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , conversou neste sábado sobre a pauta de votações da Casa para a próxima semana com o presidente Jair Bolsonaro , de acordo com informação da assessoria de imprensa do deputado.

Na pauta está o projeto de lei que trata do registro, posse e comercialização de armas. O relatório do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) já foi apresentado ao plenário e os líderes partidários concordaram em votar o texto nesta semana.

Estão também na pauta as medidas provisórias 866, que autoriza a criação da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S. A., e 884 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.