Home
>
Política
>
Maia: 'Projeto sobre lei eleitoral é avanço e não há brecha para caixa 2'

Maia: 'Projeto sobre lei eleitoral é avanço e não há brecha para caixa 2'

O presidente da Câmara também disse que cabe ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) avaliar possíveis vetos