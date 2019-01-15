Home
>
Política
>
Magno Malta e Ricardo Ferraço podem se aposentar com até R$ 33,7 mil

Magno Malta e Ricardo Ferraço podem se aposentar com até R$ 33,7 mil

Benefício é equivalente a seis vezes mais do que o teto do INSS, que é de R$ 5.645. Magno tem mais de 35 anos de contribuição; Ferraço diz que não tem idade para se aposentar