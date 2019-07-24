Home
>
Política
>
Lula é absolvido em processo de contratos em Angola com Odebrecht

Lula é absolvido em processo de contratos em Angola com Odebrecht

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava sendo acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que apuram o suposto favorecimento da Odebrecht