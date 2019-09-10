Home
>
Política
>
Luciano Huck prega conciliação e alfineta Lula e Crivella

Luciano Huck prega conciliação e alfineta Lula e Crivella

Apresentador, que é visto como presidenciável, falou a plateia de executivos em São Paulo. O discurso foi cheio de recados políticos e algumas alfinetadas