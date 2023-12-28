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Lucas Polese apaga vídeo em que admite ter bebido vinho antes de blitz

Em transmissão ao vivo na quarta-feira (27), deputado disse que não quis fazer teste do bafômetro por ter tomado vinho com o embaixador do Azerbaijão, em um jantar, horas antes

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 15:00

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 dez 2023 às 15:00
O deputado estadual Lucas Polese (PL) apagou, nesta quinta-feira (28), o vídeo que havia publicado em sua página no Instagram no qual admite que se recusou a fazer teste do bafômetro, ao ser parado em uma blitz dirigindo um carro oficial da Assembleia Legislativa, por ter bebido vinho, horas antes, em um jantar com o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz. A Gazeta, porém, já havia baixado o vídeo na noite de quarta-feira (27). A íntegra pode ser conferida logo abaixo.
O vídeo era a reprodução de uma transmissão ao vivo que Polese realizou, na noite de quarta-feira (27), para explicar o episódio ocorrido na madrugada de 6 de maio deste ano. O caso foi alvo de denúncia por quebra de decoro parlamentar feita pela ONG Transparência Capixaba na Corregedoria da Assembleia Legislativa, que arquivou a investigação, no último dia 15, por falta de provas.

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Segundo relatório do deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), relator do caso na Corregedoria, não havia provas de que Polese tenha cometido alguma irregularidade naquela ocasião, já que o deputado e o setor de Transportes da Assembleia alegaram não ter recebido qualquer autuação ou notificação referente àquela blitz.  O relator diz ainda que não há nos autos qualquer comprovação da realização de "teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, mas somente a afirmação de que o agente policial teria descrito 'odor etílico' no momento da abordagem".
Em nota enviada na época dos fatos, Polese não negou nem confirmou ter bebido no dia em que foi parado na blitz, mas disse que se negou a fazer o teste do bafômetro após ser orientado por equipe jurídica. No auto de infração lavrado no dia da blitz, ao qual A Gazeta teve acesso, o policial militar descreve que o parlamentar tinha "odor etílico".  Na transmissão ao vivo realizada na última quarta-feira (27), mais de sete meses depois do episódio, o deputado admitiu que brindou uma taça de vinho com o objetivo de agradar o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz, em um jantar realizado em restaurante na Praia do Canto, em Vitória.
"Por ter bebido essa taça, por não saber se ia ser pego ou não em um bafômetro, preferi não fazer (o teste do bafômetro)", afirmou Lucas na live.
Durante a transmissão, o deputado disse que o episódio serviu de aprendizado. "Como tinha brindado uma taça de vinho com o embaixador antes, às 22h30, num jantar, eu não quis fazer (o bafômetro). Peço desculpas a vocês por isso. Deveria ter feito diferente? Aprendi com esse erro que não posso dar mole? Aprendi. Deveria ter feito diferente, mas estava trabalhando", assumiu Polese.

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A todo momento, ainda durante a live, Lucas Polese fez questão de destacar que estava em uma agenda de trabalho. E citou ter participado de várias reuniões ao lado do embaixador, entre os dias 3 e 5 de maio, na Grande Vitória e também no interior, com o objetivo de atrair investimentos e fechar parcerias para o Estado. "Eu estava com o carro oficial, porque estava com o embaixador, estava carregando ele para os lugares. Não podia fazer essa agenda com meu Celtinha vermelho".
Ao fim da live, Polese disse que manteria o vídeo publicado em sua página pessoal no Instagram. "Vou deixar essa live pública no meu feed para quem mais quiser ver. Se vocês puderem compartilhar, agradeço muito", disse. O vídeo, de fato, foi disponibilizado pouco depois, mas acabou sendo apagado horas depois.
Demandada pela reportagem a respeito do vídeo em que Polese admite que se recusou a fazer o teste do bafômetro, durante a blitz em maio, por ter bebido vinho em um jantar horas antes, a Assembleia Legislativa informou que não há, até o momento, nenhuma nova representação contra o deputado. "Se apresentada, receberá o devido processamento com respeito às garantias inerentes ao cidadão, à sociedade capixaba e também ao deputado", afirma a nota.
A Assembleia acrescenta que a representação anterior contra Polese, movida pela Transparência Capixaba, foi arquivada após manifestação da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Legislativo. "Visto que ambos os órgãos entenderam que não havia nos autos a 'justa causa' (materialidade e tipicidade) necessária para eventual configuração de 'quebra de decoro parlamentar', notadamente em razão de o deputado estar usando o veículo em missão oficial e que uma 'infração de trânsito' não configura, necessariamente, 'quebra de decoro parlamentar'", diz a nota.
A reportagem procurou a assessoria do deputado Lucas Polese, a respeito da retirada do vídeo das redes sociais. Não houve retorno até a publicação da reportagem.

Atualização

28/12/2023 - 5:49
Este texto foi atualizado com nota enviada pela Assembleia Legislativa.

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