Lava Jato abre fase 57 e mira área de trading da Petrobrás

Polícia Federal cumpre 26 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão preventiva e 6 intimações para tomada de depoimentos nesta quarta-feira (05)