Justiça manda recolher passaporte diplomático do bispo Valdemiro Santiago

Decisão judicial diz que não há "interesse público" na concessão de passaporte diplomático para o bispo e sua esposa, concedido no último dia 9 pelo governo Bolsonaro