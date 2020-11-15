Justiça manda tirar número de Vidigal de crachás de fiscais do PDT

Crachás irregulares em seção eleitoral na Serra Crédito: Leitor

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) expediu liminar contra a coligação "A Serra Vai Pra Frente". Na decisão, assinada pela juíza Gladys Henriques Pinheiro, foi determinado que a coligação recolhesse todo o material de identificação dos fiscais, sob pena de multa de R$ 10 mil e crime de desobediência.

De acordo com a resolução, é obrigatória a utilização de crachá de identificação pelos fiscais dos partidos políticos e das coligações. Porém, ele não pode exceder o tamanho padronizado pela legislação (12 cm de comprimento, por 10 cm de largura) e deve conter apenas o nome do fiscal e a sigla do partido político ou da coligação que representa, sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral.

O OUTRO LADO

Em nota, a assessoria de campanha do candidato SErgio Vidigal informou que apenas dois crachás estavam irregulares e foram "rapidamente substituídos". Houve uma má interpretação da Polícia Federal em relação aos crachás porque, neste caso, os crachás estavam em ordem, diz a nota.