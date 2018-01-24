Julgamento de Lula: veja frases marcantes do revisor Leandro Paulsen

Essa questão do triplex está longe de ser a única imputação ou a mais importante. A imputação mais importante não diz respeito propriamente ao recebimento do triplex. Afinal de contas, é um bem de menor valor. A imputação mais importante está na primeira parte da denúncia quando se coloca o presidente da República como garantidor do funcionamento dessa organização criminosa mediante indicações e manutenções de pessoas nos cargos e à exploração do capital político que isso lhe atribuía junto à base aliada e para fins eleitorais