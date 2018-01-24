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Lula condenado

Julgamento de Lula: veja frases marcantes do revisor Leandro Paulsen

O revisor Leandro Paulsen leu o voto durante uma hora e meia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:45

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:45

Desembargador Leandro Paulsen, presidente da 8ª Turma do TRF4 Crédito: Sylvio Sirangelo | TRF4
O desembargador revisor Leandro Paulsen, da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), também votou pela condenação do ex-presidente Lula (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo relacionado ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.
> Por unanimidade, Lula é condenado
Ele foi o segundo a defender a condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão. O terceiro e último a votar foi o desembargador Victor Laus, também pela condenação. Com o resultado de 3 a 0 contra o recurso de Lula, a defesa do ex-presidente pode apresentar apenas embargos de declaração. Os chamados embargos infringentes só poderiam ser apresentados se a votação terminasse em 2 a 1. 
Esses embargos são tipos de recursos. Os infringentes seriam julgados por seis membros do TRF. Os de declaração seriam julgados pelos mesmos três da 8ª Turma.
Nos votos de Paulsen e do relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, ficou entendido que Lula recebeu o triplex do Guarujá (SP) como propina da empreiteira OAS. Esse dinheiro sujo foi oriundo do esquema de corrupção na Petrobras. 
Os magistrados entenderam que, mesmo sem transferência formal do imóvel para Lula, os depoimentos demonstraram que o triplex sempre esteve reservado à família Lula, inclusive por conta das reformas sob medida para ele e para a esposa.
AS FRASES MARCANTES
 1.
Luiz Inácio acabou por ser beneficiário pessoal e direto da propina que estava à disposição do PT, por quanto parte dela foi utilizada no triplex
 2.
71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de 1ª instância, longe de ser excessivamente severo, acolheu dois crimes. E é isso que este tribunal faz também, mantendo a sentença
 3.
Essa questão do triplex está longe de ser a única imputação ou a mais importante. A imputação mais importante não diz respeito propriamente ao recebimento do triplex. Afinal de contas, é um bem de menor valor. A imputação mais importante está na primeira parte da denúncia quando se coloca o presidente da República como garantidor do funcionamento dessa organização criminosa mediante indicações e manutenções de pessoas nos cargos e à exploração do capital político que isso lhe atribuía junto à base aliada e para fins eleitorais
 4.
O triplex torna evidente o benefício pessoal. Torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela fazia uso
 5.
Há de se perguntar como alguém que não seja titular de um imóvel determina que se mude a posição de uma escada, da piscina e do elevador. Há de se perguntar como, no apartamento de outrem, alguém aprove um projeto de uma cozinha de R$ 150 mil e não pergunta o preço

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