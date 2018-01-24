Julgamento de Lula: veja as frases marcantes do desembargador Gebran

No caso, a corrupção passiva perpetrada pelo réu difere do padrão dos processos julgados relacionados à Operação Lava Jato em relação a servidores da Petrobras. Não se exige a demonstração de participação ativa de Luiz Inácio Lula em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior, que tinha por finalidade de modo sub-reptício o financiamento de partidos. Pelo que agia nos bastidores pela nomeação e manutenção de agentes em cargos-chave para organização criminosa