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Rodoanel norte

Juíza solta diretor da Dersa

Investigação sobre desvios de R$ 600 milhões das obras do Rodoanel Norte

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 13:38
Obras do trecho Norte do Rodoanel estão sendo investigadas pela Polícia Federal Crédito: Luis Moura/Agência Estado
A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal, mandou soltar o diretor da Departamento Rodoviário S/A (Dersa), Pedro Paulo Dantas Amaral, alvo da Operação Pedra no Caminho  investigação sobre desvios de R$ 600 milhões das obras do Rodoanel Norte. Pedro Paulo foi preso no dia 21 de junho e teve a custódia prorrogada na noite em 25 de junho.
COM A PALAVRA, A DEFESA DE PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS
Felizmente a Justiça reconheceu a inexistência de razão, motivo e necessidade dessa prisão arbitrária de Pedro Paulo. E em breve, reconhecerá que inexistiu qualquer ilicitude. Advogados Daniel Bialski, Patrícia Uzum e Juliana Bignardi

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