Juiz nega a Lula acesso amplo a acordo de leniência da Odebrecht

Luiz Antonio Bonat determinou que a Procuradoria e a empreiteira se manifestem para que o petista dê somente vista em trechos em que é citado