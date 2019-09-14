Home
Juiz da Lava Jato manda soltar filho de Edison Lobão e impõe fiança

O empresário deverá pagar fiança de R$ 5 milhões; a ordem foi expedida na noite de sexta-feira (13), e o alvará de soltura, na manhã deste sábado (14)