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João Azevêdo e Pedro Cunha Lima disputam 2° turno na Paraíba

Os candidatos têm o desafio de convencer os eleitores que estão dispostos a enfrentar os principais problemas no estado, entre eles questões de segurança pública, desemprego e melhorias na área da saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 22:34

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:34

O governador João Azevêdo Lins (PSB), 69, e o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), 34, disputarão o segundo turno da eleição para comandar o estado da Paraíba.
Eleições
João Azevêdo irá disputar o segundo turno na Paraíba com Pedro Cunha Lima, do PSDB Crédito: Divulgação | PSB
Os candidatos têm o desafio de convencer os eleitores que estão dispostos a enfrentar os principais problemas no estado, entre eles questões de segurança pública, desemprego e melhorias na área da saúde.
João Azevêdo Lins dedicou os últimos meses de campanha a visitar várias partes do estado, destacando feitos do governo na área da saúde, educação e as políticas públicas de segurança alimentar, principalmente durante a pandemia.
Também prometeu dar continuidade a investimentos para o desenvolvimento do Estado. O atual governador liderou pesquisas de intenções de votos desde o início da campanha.
Formado em engenharia civil pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e professor aposentado do IFPB (Instituto Federal da Paraíba), o atual governador João Azevêdo Lins tem mais de 40 anos de atuação na área pública.
Foi secretário de Infraestrutura de João Pessoa (PB) e também ocupou a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Em 2018, foi eleito governador no primeiro turno.
Já Pedro Cunha Lima apresentou propostas voltadas para educação e terceiro setor, prometendo criar um programa que financie iniciativas da sociedade civil.
Ele ainda prometeu ampliar o número de delegacias da mulher e trazer recursos tecnológicos e valorizar a segurança pública.
Ex-deputado federal por dois mandatos, Pedro Cunha Lima é mestre em direito constitucional pela Universidade de Coimbra e atua como professor universitário e advogado.
Natural de Campina Grande, pertence a uma das famílias mais tradicionais da política do estado. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 e se reelegeu em 2018.
Em sua carreira como deputado federal, obteve destaque por ser o deputado mais votado da história da PB em 2014 e por ser presidente da comissão de educação.
Também participaram da disputa os candidatos Veneziano Vital (MDB), Nilvan Ferreira (PL), Antônio Nascimento (PSTU), Major Fábio (PRTB), Adriano Trajano (PCO) e Adjany Simplício (PSOL).

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