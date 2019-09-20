Home
Jaqueline Moraes assume comando do governo do ES por uma semana

Vice-governadora tomou posse no lugar do governador Renato Casagrande (PSB), que fará uma viagem à Itália. Ela é a primeira mulher a estar no posto no Espírito Santo