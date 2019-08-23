Home
Jair Bolsonaro indica três nomes para conselheiros do Cade

Foram indicados nesta sexta-feira para conselheiros do órgão: Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, Luiz Henrique Bertolino Braido e Sérgio Costa Ravagnani.