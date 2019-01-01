A vice-governadora Jacqueline Moraes assina o termo de posse na Assembleia Crédito: Carlos Alberto Silva

Elogiada por Renato Casagrande (PSB) em seu discurso de posse nesta terça (1º), no Palácio Anchieta, a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) disse que durante a gestão terá como tarefa ajudar o Estado a implementar políticas públicas eficientes voltadas para as mulheres, envolvendo todas as secretarias.

Your browser does not support the audio element. Jacqueline promete integrar políticas públicas para mulheres

"A expectativa é que vamos ter uma Vice-Governadoria que vai trabalhar diretamente com a integração e articulação de todas as políticas públicas para as mulheres do Estado do Espírito Santo. A política pública para a mulher acontece transversalmente em todas as secretarias, na Sesp (Segurança Pública), na saúde, na assistência social, e em todos os setores envolvidos, como associações, as entidades organizadas. Vamos fazer uma integração dessas políticas para conseguir todos os recursos necessários para promover bons programas", destacou Jacqueline.

Vera Lúcia Moraes da Silva, 73 anos, mãe da vice Jacqueline Moraes Crédito: Maíra Mendonça

Casada com o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina, Jacqueline também foi prestigiada pela família na cerimônia. Vera Lúcia Moraes da Silva, 73 anos, mãe da socialista, estava orgulhosa da filha: "Foi um merecimento com muita luta, raça e fé em Deus. Somos camelôs há muitos anos. Viemos la de baixo", destacou.

Ângela Maria Moraes e Priscila Ranni Moraes são tia e prima da vice Jacqueline Moraes Crédito: Maíra Mendonça