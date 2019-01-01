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Posse

Jacqueline promete integrar políticas públicas para mulheres

Vice-governadora afirmou que nova gestão vai envolver secretarias na implementação de ações no Estado

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:28

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:28
A vice-governadora Jacqueline Moraes assina o termo de posse na Assembleia Crédito: Carlos Alberto Silva
Elogiada por Renato Casagrande (PSB) em seu discurso de posse nesta terça (1º), no Palácio Anchieta, a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) disse que durante a gestão terá como tarefa ajudar o Estado a implementar políticas públicas eficientes voltadas para as mulheres, envolvendo todas as secretarias.
Jacqueline promete integrar políticas públicas para mulheres
"A expectativa é que vamos ter uma Vice-Governadoria que vai trabalhar diretamente com a integração e articulação de todas as políticas públicas para as mulheres do Estado do Espírito Santo. A política pública para a mulher acontece transversalmente em todas as secretarias, na Sesp (Segurança Pública), na saúde, na assistência social, e em todos os setores envolvidos, como associações, as entidades organizadas. Vamos fazer uma integração dessas políticas para conseguir todos os recursos necessários para promover bons programas", destacou Jacqueline.
Vera Lúcia Moraes da Silva, 73 anos, mãe da vice Jacqueline Moraes Crédito: Maíra Mendonça
Casada com o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina, Jacqueline também foi prestigiada pela família na cerimônia. Vera Lúcia Moraes da Silva, 73 anos, mãe da socialista, estava orgulhosa da filha: "Foi um merecimento com muita luta, raça e fé em Deus. Somos camelôs há muitos anos. Viemos la de baixo", destacou.
Ângela Maria Moraes e Priscila Ranni Moraes são tia e prima da vice Jacqueline Moraes Crédito: Maíra Mendonça
Tia e prima da vice-governadora, Ângela Maria Moraes e Priscila Ranni Moraes vieram do Rio de Janeiro para a posse. “Ela merece isso. É uma pessoa muito lutadora", afirmou Ângela.

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