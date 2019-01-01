Elogiada por Renato Casagrande (PSB) em seu discurso de posse nesta terça (1º), no Palácio Anchieta, a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) disse que durante a gestão terá como tarefa ajudar o Estado a implementar políticas públicas eficientes voltadas para as mulheres, envolvendo todas as secretarias.
Jacqueline promete integrar políticas públicas para mulheres
"A expectativa é que vamos ter uma Vice-Governadoria que vai trabalhar diretamente com a integração e articulação de todas as políticas públicas para as mulheres do Estado do Espírito Santo. A política pública para a mulher acontece transversalmente em todas as secretarias, na Sesp (Segurança Pública), na saúde, na assistência social, e em todos os setores envolvidos, como associações, as entidades organizadas. Vamos fazer uma integração dessas políticas para conseguir todos os recursos necessários para promover bons programas", destacou Jacqueline.
Casada com o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina, Jacqueline também foi prestigiada pela família na cerimônia. Vera Lúcia Moraes da Silva, 73 anos, mãe da socialista, estava orgulhosa da filha: "Foi um merecimento com muita luta, raça e fé em Deus. Somos camelôs há muitos anos. Viemos la de baixo", destacou.
Tia e prima da vice-governadora, Ângela Maria Moraes e Priscila Ranni Moraes vieram do Rio de Janeiro para a posse. “Ela merece isso. É uma pessoa muito lutadora", afirmou Ângela.