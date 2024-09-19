Ivan Bastos comenta suas propostas para Cariacica

Ivan Bastos (PL) fala de propostas que planeja implementar em Cariacica caso seja eleito prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

A Gazeta e CBN Vitória para uma entrevista sobre sua atuação política e propostas para a cidade. O candidato à Prefeitura de Cariacica Ivan Bastos (PL) foi convidado porpara uma entrevista sobre sua atuação política e propostas para a cidade.

Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN.

Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, seriam entrevistados em uma reportagem de cinco minutos. Ivan Bastos, do PL, participa deste quadro por ter alcançado 4% das intenções de voto no levantamento.

Questionado sobre o fato de políticos de direita apoiarem a reeleição do atual prefeito, e sobre o fato de ter apenas um partido aliado na chapa, o PRTB, o candidato afirmou que se trata de uma determinação nacional do PL, e que poderia se unir apenas a legendas consideradas "verdadeiramente" de direita.

Sobre seu mote de campanha, "destacar Cariacica no mapa do Espírito Santo", Ivan Bastos disse que pretende valorizar pontos turísticos, investir nos pontos fortes do município e evitar que a cidade se torne apenas um local de passagem. Ouça: