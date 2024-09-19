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Eleições 2024

Ivan Bastos comenta suas propostas para Cariacica

Candidato a prefeito não atingiu 5% de intenções de voto na pesquisa Ipec e, pelas regras acordadas, não participou das sabatinas promovida por A Gazeta e CBN; nesta reportagem ele fala sobre seus projetos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

19 set 2024 às 15:27

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 15:27

Ivan Bastos (PL) fala de propostas que planeja implementar em Cariacica caso seja eleito prefeito
Ivan Bastos (PL) fala de propostas que planeja implementar em Cariacica caso seja eleito prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O candidato à Prefeitura de Cariacica Ivan Bastos (PL) foi convidado por A Gazeta e CBN Vitória para uma entrevista sobre sua atuação política e propostas para a cidade.
Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN.
Ao longo desta semana, foram entrevistados Euclério Sampaio (MDB), com 65%, e Célia Tavares (PT), com 18%.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, seriam entrevistados em uma reportagem de cinco minutos. Ivan Bastos, do PL, participa deste quadro por ter alcançado 4% das intenções de voto no levantamento.
Questionado sobre o fato de políticos de direita apoiarem a reeleição do atual prefeito, e sobre o fato de ter apenas um partido aliado na chapa, o PRTB, o candidato afirmou que se trata de uma determinação nacional do PL, e que poderia se unir apenas a legendas consideradas "verdadeiramente" de direita.
Sobre seu mote de campanha, "destacar Cariacica no mapa do Espírito Santo", Ivan Bastos disse que pretende valorizar pontos turísticos, investir nos pontos fortes do município e evitar que a cidade se torne apenas um local de passagem. Ouça:
Ivan Bastos comenta suas propostas para Cariacica

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