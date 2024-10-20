Entre os serranos que votaram em Lula no 2º turno das eleições 2022, a maioria declara voto em Weverson, segundo pesquisa Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Ipec: 75% dos eleitores de Lula preferem Weverson a Muribeca na Serra

Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (18), mostram que 75% dos eleitores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm a intenção de votar no candidato do PDT na segunda rodada da votação. O ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado Pablo Muribeca (Republicanos) disputam o segundo turno das eleições na Serra , marcado para acontecer no dia 27 de outubro. Dados da pesquisa Ipec, realizada a pedido dae divulgada na sexta-feira (18), mostram que 75% dos eleitores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm a intenção de votar no candidato do PDT na segunda rodada da votação.

O cenário apresentado na pesquisa considera apenas os votos válidos — quando são descartados brancos, nulos e indecisos. No mesmo recorte, considerando os eleitores do presidente petista em 2022, 25% afirmam que votarão em Muribeca no próximo dia 27.

Os dados da pesquisa, cuja margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou menos, também mostram que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se dividem no município. De acordo com o levantamento, 50% dos que votaram no candidato à reeleição no segundo turno das eleições de 2022 têm Weverson como opção de voto para prefeito no pleito deste ano.

Esse mesmo percentual (50%) dos eleitores do ex-presidente, derrotado nas eleições gerais de dois anos atrás, que diz preferir Muribeca no segundo turno da Serra.

Já entre aqueles que votaram em branco, nulo ou não votaram no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, 45% declaram voto em Pablo Muribeca e 55% afirmam que votarão em Weverson Meireles no 2º turno para a disputa de prefeito da Serra. Essas porcentagens incluem também aqueles que não sabem em quem votaram no pleito de dois anos atrás, os que não lembram e os que não responderam a esse questionamento específico.

Nesta primeira pesquisa sobre o cenário para o segundo turno na Serra, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (27). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.