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Eleições 2024

Ipec: 75% dos eleitores de Lula preferem Weverson a Muribeca na Serra

Entre os que votaram no presidente no pleito de 2022, 25% declararam intenção de voto no candidato do Republicanos
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 out 2024 às 08:00

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 08:00

Ipec: 75% dos eleitores de Lula preferem Weverson a Muribeca na Serra
Entre os serranos que votaram em Lula no 2º turno das eleições 2022, a maioria declara voto em Weverson, segundo pesquisa Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Ipec: 75% dos eleitores de Lula preferem Weverson a Muribeca na Serra
O ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado Pablo Muribeca (Republicanos) disputam o segundo turno das eleições na Serra, marcado para acontecer no dia 27 de outubro. Dados da pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (18), mostram que 75% dos eleitores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm a intenção de votar no candidato do PDT na segunda rodada da votação.
O cenário apresentado na pesquisa considera apenas os votos válidos — quando são descartados brancos, nulos e indecisos. No mesmo recorte, considerando os eleitores do presidente petista em 2022, 25% afirmam que votarão em Muribeca no próximo dia 27.
Os dados da pesquisa, cuja margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou menos, também mostram que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se dividem no município. De acordo com o levantamento, 50% dos que votaram no candidato à reeleição no segundo turno das eleições de 2022 têm Weverson como opção de voto para prefeito no pleito deste ano. 
Esse mesmo percentual (50%) dos eleitores do ex-presidente, derrotado nas eleições gerais de dois anos atrás, que diz preferir Muribeca no segundo turno da Serra.
Já entre aqueles que votaram em branco, nulo ou não votaram no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, 45% declaram voto em Pablo Muribeca e 55% afirmam que votarão em Weverson Meireles no 2º turno para a disputa de prefeito da Serra. Essas porcentagens incluem também aqueles que não sabem em quem votaram no pleito de dois anos atrás, os que não lembram e os que não responderam a esse questionamento específico.
Nesta primeira pesquisa sobre o cenário para o segundo turno na Serra, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (27). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

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