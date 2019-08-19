Home
>
Política
>
Investimentos de setores tradicionais em inovação vão beneficiar o ES

Investimentos de setores tradicionais em inovação vão beneficiar o ES

Mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás e o agronegócio estão passando por processos de transformação com novas possibilidades para o Espírito Santo