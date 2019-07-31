Home
Internautas pedem um dia sem falar em Bolsonaro 'em nome da saúde mental'

A hashtag #QuartaFeiraSemBolsonaro foi sugerida pelo perfil do escritor Chico Barney

Agência Estado

Publicado em 31 de julho de 2019 às 14:28

 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

As redes sociais na manhã desta quarta-feira (31), confirmam que não é inócua a preocupação de auxiliares do presidente da República Jair Bolsonaro que, conforme informa matéria da edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, estão apreensivos com os efeitos práticos das últimas polêmicas causadas por falas do mandatário. A hashtag #QuartaFeiraSemBolsonaro foi sugerida pelo perfil do escritor Chico Barney no Twitter e é o assunto mais comentado desta manhã.

De acordo com Barney, a ideia é "passar um dia da semana sem tuitar nada a respeito do governo". "Questão de saúde pública", comenta. A ideia foi endossada e está há cinco horas entre os assuntos mais debatidos do Twitter. Os internautas contrários ao governo estão utilizando a hashtag em posts sobre outros assuntos, enquanto os militantes virtuais favoráveis à gestão também ajudam a impulsionar a hashtag, mas dizendo que não irão parar de falar sobre o presidente.

