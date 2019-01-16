Home
>
Política
>
Institutos vão pagar pensão por morte de ex-governador à Rita Camata

Institutos vão pagar pensão por morte de ex-governador à Rita Camata

Gerson Camata recebia aposentadoria de dois extintos institutos, o de Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE) e o de Previdência dos Congressistas (IPC)