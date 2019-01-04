Home
Indígenas pedem à PGR abertura de inquérito contra medida de Bolsonaro

Indígenas pedem que seja aberto um inquérito civil com o objetivo de "investigar e monitorar os atos e processos administrativos de demarcação de terras indígenas"