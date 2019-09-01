Home
Inclusão de PMs é pauta em comissão de previdência das Forças Armadas

O presidente do Clube Militar, general de divisão Eduardo José Barbosa, é um dos convidados da audiência sobre o tema na próxima terça-feira (03)