Homem forte de Hartung, Neivaldo Bragato volta ao governo

Neivaldo Bragato Crédito: Edson Chagas

Atualizada às 21h45

na delação premiada do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Benedicto Júnior, o BJ, no âmbito da Lava Jato. O caso, no entanto, foi arquivado. Ex-chefe de gabinete do governador Paulo Hartung (PMDB) e aliado histórico do peemedebista, Neivaldo Bragato está de volta à administração estadual. O Diário Oficial desta sexta-feira (05) registra a nomeação dele como assessor especial da Secretaria de Estado de Governo. Bragato foi citado, assim como o próprio Hartung,, o BJ, no âmbito da Lava Jato.

O agora assessor especial ocupou a chefia de gabinete até fevereiro de 2017. Os termos da delação vieram à tona em abril e, em agosto, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), arquivou o procedimento que poderia transformar os citados em investigados. Ele não ficou totalmente à margem de lá para cá, pois integrava o Conselho de Administração do Banestes.

Por meio de nota, a Secretaria de Governo informou que "o governador Paulo Hartung convidou Neivaldo Bragato para deixar o Conselho de Administração do Banestes e reforçar a estrutura de coordenação de governo, trazendo sua experiência de vida e bagagem profissional na execução das principais ações da administração estadual . Ele será responsável, por exemplo, pela coordenação do comitê hídrico  que foi criado desde o primeiro dia da atual gestão para combater a seca."

A reportagem tentou contato com Bragato, mas não obteve retorno. O salário de um assessor especial nível III QCE-01 é de R$ 8.887,32 brutos.

Memória

O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Benedicto Júnior, o BJ, disse aos investigadores da Operação Lava Jato que pagou, a pedido de Hartung, R$ 1 milhão não contabilizado para candidatos apoiados pelo peemedebista na disputa eleitoral de 2010.

Segundo declarou BJ, esse dinheiro do caixa dois foi todo entregue a Neivaldo Bragato, então secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, em hotéis da área nobre e turística do Rio de Janeiro: a Zona Sul. Foram citadas quatro parcelas de R$ 250 mil em setembro de 2010.

Bragato sempre negou as acusações. Ainda em abril ele divulgou nota na qual considerou absurdas as informações apresentadas pelo delator. "Com 35 anos de vida pública no Espírito Santo, asseguro que é absurda e descabida a informação de que a empresa Odebrecht supostamente teria repassado, por meu intermédio, recursos para as campanhas eleitorais de 2010 e 2012. Não recebi nenhum recurso e sequer tive participação nas referidas campanhas. Estou convicto de que a verdade prevalecerá ao final do processo", dizia o texto.

Em agosto, o STJ arquivou o caso. Hartung e Bragato não figuraram como investigados.

No documento em que decidiu pelo arquivamento do caso, o ministro Félix Fischer descreveu a sustentação feita pelo Ministério Público Federal. O órgão, que também opinou pelo encerramento do episódio, argumenta, pelos elementos colhidos, "que se trata de doação eleitoral não contabilizada, não se cogitando corrupção, pois além de referidas doações terem sido destinadas a terceiros, não houve solicitação de vantagem indevida em contrapartida".