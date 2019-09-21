Home
>
Política
>
Hashtag "A culpa é do Witzel" lidera no Twitter após morte de menina

Hashtag "A culpa é do Witzel" lidera no Twitter após morte de menina

Agatha Vitória Sales Félix, 8, foi atingida na sexta (20) por um tiro nas costas quando estava dentro de uma Kombi que transitava pela Fazendinha, no Complexo do Alemão