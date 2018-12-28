Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aconselhado por secretários

Hartung vai requerer escolta policial após deixar cargo

Benefício é previsto por lei a ex-governadores do Estado

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 16:16
O governador Paulo Hartung e a cúpula da Segurança Pública do Estado Crédito: André Rodrigues
Prestes a encerrar o mandato, o governador Paulo Hartung (sem partido) decidiu requerer a escolta policial a que terá direito após deixar o cargo. De acordo com lei estadual, ex-chefes do Poder Executivo têm direito à segurança pessoal prestada pelo Estado por até 2 anos após deixar o cargo, prorrogáveis por igual período. A coordenação é feita pela Secretaria da Casa Militar.
> Hartung anuncia que deixa R$ 450 milhões livres no caixa do Estado
A decisão de Hartung foi tomada dois dias após o ex-governador Gerson Camata ter sido assassinado em Vitória. "Pretendo pedir escolta. Pelo menos por um tempo, até que as coisas fiquem mais calmas e mais claras. Por conta desse ambiente ruim, não é?", disse.
Ele negou que esteja sofrendo algum tipo de ameaça. "Não. E se tivesse, não te falava. Não vou fazer o jogo dos outros. Mas vou requerer. Essa lei foi feita no meu governo passado, foi usada por mim, pelo Renato. E vamos usar, por bom senso".
> Hartung homenageia Camata com nome de estrada e unidade do Escola Viva
Segundo o governador, ele pretendia decidir isso posteriormente, com calma, mas um grupo de secretários o convenceram, nesta sexta-feira (28). Entre eles, o secretário de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues. 
"Me convenceram com argumentos de que tenho que tomar essa providência. E eu sou uma pessoa que ouço, principalmente gente que tem especialidade nessa área".
Em abril deste ano, o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), que também é ex-governador, foi rendido e teve o carro roubado na porta de casa, em Vitória. Na ocasião, ele afirmou que chegou a desfrutar do benefício da escolta, mas abriu mão por compreender que não precisava do suporte. Após o crime, no entanto, Casagrande declarou que foi abordado como um cidadão comum, e não por ser ex-governador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados