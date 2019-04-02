Governo do ES prorroga decreto que impede abertura de novos concursos

O governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Renato Casagrande (PSB) publicou nesta segunda-feira (1º) no Diário Oficial do Estado um decreto que prorroga até 31 de julho medidas de contingenciamento de despesas da administração estadual baixadas logo no início da gestão , com data de 1º de janeiro e validade de 120 dias.

abertura de novos concursos públicos, a contratação de consultorias, a participação de servidores em cursos, congressos e seminários, e também os eventos que demandem coffee break, buffet ou sonorização. A medida mantém suspensa aa contratação de consultorias, a participação de servidores em cursos, congressos e seminários, e também os eventos que demandem coffee break, buffet ou sonorização.

Aditivos que aumentem o quantitativo do que foi anteriormente compromissado em contratos também só poderão ocorrer após julho. Gastos com coffee break e diárias também ficam vedados.

O decreto original também determinava a redução de pelo menos 10% do gasto médio, de 2016 a 2018, de algumas despesas de custeio, como locação de veículos, impressão, diárias, telefonia, energia elétrica e combustível.

A Secretaria Estadual de Governo foi procurada para explicar a necessidade de renovação do contingenciamento e para informar os valores economizados no primeiro trimestre. Contudo, não houve retorno à reportagem.