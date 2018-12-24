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Tsunami

Governo brasileiro manifesta solidariedade ao povo da Indonésia

'O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia', diz o texto.

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 14:51
Tsunami na Indonésia Crédito: Fauzy Chaniago
Por meio do Itamaraty, o governo brasileiro divulgou nota de pesar e solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia, que continua trabalhando no resgate de mortos e feridos desde a manhã deste domingo (23), quando praias ao redor do Estreito de Sunda foram atingidas por um tsunami.
O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia, diz o texto.
Nesta segunda-feira (24), as autoridades da Indonésia confirmaram a morte de 281 pessoas que estavam nas ilhas de Java e Sumatra.
Até o momento, o Itamaraty não tem registro de brasileiros atingidos pelo maremoto. O monitoramento está sendo feito por meio da embaixada brasileira em Jacarta e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília, Os telefones de plantão foram divulgados para que qualquer cidadão possa notificar a emergência.
O contato com a unidade consular da embaixada em Jacarta é +62 811 800 662. Em Brasília, o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty pode ser acionado pelos telefones +55 61 2030-8803/8804 (das 8h às 20h) e + 55 61 98197-2284 (plantão consular, das 20h às 8h) e pelo e-mail [email protected].

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