Governo brasileiro manifesta solidariedade ao povo da Indonésia

O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia, diz o texto.
Nesta segunda-feira (24), as autoridades da Indonésia confirmaram a morte de 281 pessoas que estavam nas ilhas de Java e Sumatra.
Até o momento, o Itamaraty não tem registro de brasileiros atingidos pelo maremoto. O monitoramento está sendo feito por meio da embaixada brasileira em Jacarta e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília, Os telefones de plantão foram divulgados para que qualquer cidadão possa notificar a emergência.
O contato com a unidade consular da embaixada em Jacarta é +62 811 800 662. Em Brasília, o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty pode ser acionado pelos telefones +55 61 2030-8803/8804 (das 8h às 20h) e + 55 61 98197-2284 (plantão consular, das 20h às 8h) e pelo e-mail [email protected].