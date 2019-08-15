Home
Gilson Daniel veta reajustes para vereador, prefeito e vice em Viana

O aumento valeria somente a partir de 2021, ou seja, não seria necessariamente para os atuais vereadores. E nem para o próprio Gilson Daniel