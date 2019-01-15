Home
>
Política
>
Gilmar Batista é escolhido defensor público-geral do Estado

Gilmar Batista é escolhido defensor público-geral do Estado

Ele vai ficar à frente do órgão no biênio 2019/2020. A solenidade de posse está prevista para acontecer entre os dias 21 de janeiro e 5 de fevereiro