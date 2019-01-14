Home
Gabinete de Bolsonaro na Câmara atestou frequência de filha de Queiroz

De acordo com a CBN, ex-assessora, que trabalha como personal trainer em horário comercial, não tirou licença nem teve faltas justificadas