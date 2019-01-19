Home
Gabinete 24 'some' dos corredores do Senado

Parlamentares afirmam desconhecer o que aconteceu com o 24 - que por ser o número associado ao veado no jogo do bicho é usado há décadas para manifestações discriminatórias contra homossexuais