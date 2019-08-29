Home
Funcionário pago por prefeitura trabalhou 6 anos na casa de Luiz Paulo

Ex-prefeito foi condenado por improbidade administrativa, tem que pagar multa de R$ 50 mil, está com direitos políticos suspensos e pode perder cargo no governo