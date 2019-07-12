Home
>
Política
>
Fraude na área da saúde gera nova operação em Presidente Kennedy

Fraude na área da saúde gera nova operação em Presidente Kennedy

Objetivo é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias e fraudes na área de saúde

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 13:08

 - Atualizado há 6 anos

O município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, é alvo de mais uma operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A ação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (12) e acontece por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

O objetivo da Operação Caduceu é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias, fraudes nos processos de aquisição e organização criminosa na área da saúde. Segundo o Ministério Público, inicialmente foram cumpridos mandados de busca e apreensão em desfavor de três médicos e servidores municipais de Presidente Kennedy.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as buscas estão sendo feitas nas residências dos investigados e os mandados sendo cumpridos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Presidente Kennedy.

00:00 /
Fraude na área da saúde gera nova operação em Presidente Kennedy

FAVORECIMENTO

A operação verifica o beneficiamento dos investigados no direcionamento de licitações e favores para aquisição de cirurgias particulares que poderiam ter sido feitas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, além da suspeita de utilizar recursos públicos para favorecer pessoas próximas à gestão municipal, especialmente nas proximidades das eleições municipais de 2016.

A prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (PSDB), foi presa em maio deste ano, durante a Operação Rubi, deflagrada pelo MPES com apoio da Polícia Militar.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura de Presidente Kennedy informou, por meio de nota, que está à disposição para contribuir nas investigações e disponibiliza todas as informações necessárias para que o trabalho do Ministério Público seja realizado em sua plenitude. A atual gestão, que assumiu o Poder Executivo em 9 de maio desse ano, reforça o seu compromisso com a transparência e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais