Força-tarefa da Lava Jato denuncia Lula e irmão sob acusação de corrupção

Segundo aponta o denúncia, Frei Chico recebeu mesada da Odebrecht de 2003 a 2015 dentro de um pacote de vantagens indevidas oferecidas ao petista