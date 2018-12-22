Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relatório da Coaf

Flávio Bolsonaro diz que não errou e que está à disposição da Justiça

Deputado será convidado a comparecer no dia 10 de janeiro no Ministério Público do Rio para prestar esclarecimentos

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 22:33
Flávio Bolsonaro diz que não fez nada de errado Crédito: Fernanda Rouvenat /G1
A assessoria de imprensa do deputado Flávio Bolsonaro (PSL) enviou nota afirmando que o filho do presidente eleito não é investigado e não fez nada de errado no procedimento do Ministério Público do Rio que analisa movimentações atípicas na conta de seu assessor, Fabrício Queiroz, apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A assessoria também declarou que Flávio estará à disposição das autoridades competentes, por ser o principal interessado na elucidação dos fatos.
O MP informou que "dando prosseguimento às investigações enviará um ofício à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) sugerindo o comparecimento de Flávio Bolsonaro no MP, no dia 10 de janeiro, para que preste esclarecimentos acerca dos fatos apontados pelo Coaf.
O conselho identificou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta no nome de Queiroz, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 e um repasse de R$ 24 mil para a futura primeira-dama Michelle Bolsonaro  o presidente eleito disse que se tratava do pagamento de uma dívida antiga do policial militar com ele.
As transações atípicas foram reveladas pelo Estado, no último dia 5. Desde a divulgação dos dados, Queiroz não se justificou em público. Ao Estado, o ex-assessor disse que não sabia nada sobre o assunto.
O nome de Queiroz consta na folha de pagamento da Alerj de setembro com salário de R$ 8.517. Ele era lotado com cargo em comissão de Assessor Parlamentar III, símbolo CCDAL- 3, no gabinete de Flávio Bolsonaro. Conforme o relatório do Coaf, ele ainda acumulava rendimentos mensais de R$ 12,6 mil da Polícia Militar. Ele foi exonerado no último dia 15 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados