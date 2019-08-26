Home
>
Política
>
Felipe Rigoni é mais "infiel" ao PSB do que Tabata Amaral ao PDT

Felipe Rigoni é mais "infiel" ao PSB do que Tabata Amaral ao PDT

Levantamento mostra que deputado capixaba não seguiu orientação partidária em 54% dos votos que deu em plenário; infidelidade de Tabata Amaral ao PDT é de 43%