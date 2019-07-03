Home
Fake news nas eleições 2018 serão alvo de comissão mista no Congresso

Comissão terá 15 deputados e 15 senadores, com indicação de partidos

Agência Brasil

Publicado em 3 de julho de 2019 às 22:36

 - Atualizado há 6 anos

Fake news nas eleições 2018 serão alvo de comissão no Congresso Crédito: Shuttersotck

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), criou nesta quarta-feira (3) uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar o uso de fake news nas eleições de 2018.

A CMPI foi proposta pelo deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que reuniu assinaturas de 276 deputados e 48 senadores. A comissão terá prazo de 180 dias para investigar “denúncias de ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, de cyberbulling, de uso de perfis falsos para influir sobre as eleições de 2018, de aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio, e contra autoridades”.

> Mãe morre ao receber boato via WhatsApp sobre ataque em escola no ES

A criação da CPMI aconteceu em sessão do Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira após a leitura do requerimento de criação da comissão no plenário.

> Gazeta Online estará em 2ª fase de projeto contra fake news

A instalação da comissão acontece com a indicação dos integrantes pelos partidos políticos. Ao todo, serão 15 deputados e 15 senadores.

