Home
>
Política
>
Executiva do PSDB rejeita pedidos de expulsão de Aécio

Executiva do PSDB rejeita pedidos de expulsão de Aécio

Ao todo, 38 tucanos participaram da reunião no diretório nacional do partido, em Brasília. Foram 33 votos a favor de Aécio, 4 contra e uma abstenção