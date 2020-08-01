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Publicação viralizou

Ex-senador do ES espalha desinformação sobre vacina contra a Covid-19

Magno Malta ainda fez afirmações de que a China potencializou o vírus em laboratório e depois 'soltou para o mundo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 21:51

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 21:51

Magno Malta
Magno Malta, ex-senador do Espírito Santo, publicou vídeo com informações falsas Crédito: Agência Senado
O ex-senador Magno Malta (PL) gravou um vídeo viral com desinformação sobre a vacina contra o novo coronavírus produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Ele faz alegações falsas sobre a parceria de produção com o Instituto Butantan e sobre a disseminação da doença no mundo. O vídeo postado por Magno Malta foi republicado por outros usuários do Facebook. Uma destas publicações foi vista 327 mil vezes e recebeu 13 mil compartilhamentos em uma semana.
O Estadão Verifica checa publicações virais sobre a pandemia de Covid-19. As informações falsas enfraquecem a confiança da população em instituições e autoridades médicas. Isso pode dificultar os esforços oficiais no combate da doença ao desencorajar as pessoas a seguir medidas importantes, como a adesão a uma eventual campanha de vacinação.
"Segundo o noticiário, o governador de São Paulo fez uma aliança, um acordo, e segundo alguns até o Instituto Butantan foi entregue para a China", diz Malta. Ele não informa quem teria dito que o governo de São Paulo teria entregado o Instituto Butantan para a China, mas a informação não está correta.
Em 11 de junho, o governador João Doria (PSDB) anunciou parceria de produção da vacina  batizada de Coronavac  entre a farmacêutica privada Sinovac e o laboratório público Instituto Butantan. O Estado de São Paulo custeará os testes clínicos em solo brasileiro coordenados pelo Butantan, no valor de R$ 85 milhões.
Inicialmente, o laboratório chinês enviará 60 milhões de doses para São Paulo, mas o acordo assinado entre o governador e a farmacêutica Sinovac permite a transferência de tecnologia. Isso é importante porque, em caso de eficácia e segurança, o Instituto Butantan poderá produzir o imunizante em escala industrial para fornecer à população de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

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VACINA FOI TESTADA PRIMEIRO NA CHINA

"A vacina vai ser testada nos brasileiros. Por que não é aplicada neles mesmos, para depois vender pro mundo? Por que tem que ser aplicada em nós?", indaga o ex-senador. Na verdade, o imunizante produzido pela Sinovac já passou por testes na China.
Uma vacina precisa passar por muitos estágios de desenvolvimento. Primeiro, é necessário identificar o agente causador da doença e a forma como ele entra na célula humana. No caso da Sinovac, os pesquisadores infectaram células humanas em laboratório. Com isso, puderam isolar e pegar fragmentos do coronavírus para colocar na vacina. Estes fragmentos não têm capacidade de causar uma infecção, mas são suficientes para que o corpo crie anticorpos para reconhecê-lo e combatê-lo.
Após obter a vacina, ela é testada primeiro em cobaias animais para avaliar sua segurança. Somente após isso é que ela passa para a fase de testes em humanos, dividida em três etapas. A primeira fase conta com um grupo restrito de voluntários. Na segunda fase, este número de voluntários aumenta. Somente na terceira é que a vacina é testada em um amplo grupo de pessoas. Elas são acompanhadas para testar os efeitos colaterais e a resposta imunológica gerada pela vacina.
A Sinovac passou por duas fases de testes em voluntários chineses antes de vir para o Brasil. A primeira contou com 144 voluntários e a segunda, 600. No Brasil, ela será testada em 9 mil voluntários. Caso seja eficaz, deverá receber um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Esta não é a única vacina em teste no Brasil. Em junho, o Ministério da Saúde anunciou acordo para importação da tecnologia do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Neste caso, os estudos com dois mil voluntários brasileiros estão sendo liderados pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O Grupo Fleury fornece cerca de 2 mil exames de diagnóstico da covid-19 do tipo sorológico, utilizado para detectar o desenvolvimento de anticorpos contra o coronavírus, durante a seleção de candidatos.
Dados da Universidade John Hopkins mostram que o Brasil acumula 2.662.485 casos confirmados de covid-19 e 92.475 óbitos nesta sexta-feira, 31. O cenário de contaminações diárias no País, que se mantém em alta, gera cenário propício para o teste da vacina, explica Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury. Nesse contexto, a realização de estudos de testes de vacina se torna vantajosa, uma vez que grande parte da população ainda não desenvolveu imunidade contra o novo coronavírus.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há 165 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo: 26 estão em fase clínica e 139 em pré-clínica. Veja o monitor de vacinas do Estadão.

ESTUDO INDICOU ORIGEM NATURAL DO VÍRUS

Magno Malta ainda confunde ao dizer que a China potencializou o vírus em laboratório e depois "soltou para o mundo". Este boato surgiu no início da pandemia e é resgatado com frequência nas redes sociais. Em abril, circulou a informação de que o Nobel de Medicina Tasuku Honjo teria dito que o novo coronavírus foi criado em laboratório, mas o próprio cientista negou que tenha feito essa afirmação.
O Estadão Verifica já mostrou que um estudo conjunto de Reino Unido, Estados Unidos e Austrália indicou que o novo coronavírus tem origem natural. Para isso, os cientistas analisaram a estrutura genética do SARS-CoV-2. Caso fosse feito em laboratório, sua estrutura seria semelhante à de outros vírus da mesma família. No entanto, "as informações genéticas mostram de maneira irrefutável que o SARS-CoV-2 não é derivado de nenhuma estrutura central de vírus usada anteriormente", informou a pesquisa.
Outro ponto sobre o qual os cientistas se debruçaram foi a forma como o vírus "se agarra" às paredes externas das células. Segundo eles, o novo coronavírus faz isso de forma tão eficaz que é possível concluir que ele a desenvolveu a partir da seleção natural, não de engenharia genética.
Assim, os cientistas levantaram duas hipóteses: o novo coronavírus pode ter evoluído para seu estado atual em hospedeiros animais antes de passar para humanos; ou pode ter infectado humanos e só então ter desenvolvido suas características atuais.

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OUTRO LADO

Questionado sobre o vídeo com alegações falsas, o Instituto Butantan comunicou em nota que "é completamente descabida a afirmação do ex-senador Magno Malta". A entidade informou ainda ser referência na produção de vacinas e que domina a tecnologia utilizada no imunizante em questão.
"Além disso, conta com parceria de uma rede de centros de pesquisas com estrutura estabelecida para a realização dos testes em voluntários, tendo em vista que o país passa por um momento epidemiológico favorável para a realização do estudo."
O Estadão tentou contato com Magno Malta, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

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