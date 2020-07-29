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Para Brasil

Extremistas de direita que mentem sobre vacina são uma vergonha, diz Doria

O governador de São Paulo rebateu acusações de que a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantã possa causar até a morte

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 15:28
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu as acusações de que a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantã possa causar até a morte de quem a tomar.
"Além de não contribuírem em nada, propagarem o negacionismo, propagarem aglomerações, não usarem máscaras, não fazerem o distanciamento social, estimularem o consumo de cloroquina, ainda agora estão acusando a vacina, que vai salvar milhões de brasileiros, de poder provocar danos à saúde daqueles que vierem a ser vacinados", afirmou Doria nesta quarta-feira (29).
O diretor do Instituto Butantã também afirmou que as afirmações são "absolutamente inverídicas" e explicou que o imunizante não é testado em pessoas dos grupos de risco neste momento (a terceira fase) porque não faz sentido expor essas pessoas ao risco do vírus.
Ele acrescentou ainda que a tecnologia usada pela empresa chinesa Sinovac no desenvolvimento da vacina já se comprovou segura em outros casos.
"É uma vergonha para o Brasil termos um grupo de extremistas que propaga este tipo de informação através das redes sociais, assustando principalmente a população mais vulnerável", completou Doria.

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